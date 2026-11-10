Efter frysattackerna har Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) identifierat runt 3 000 enheter som är exponerade mot internet i bland annat dagligvaruhandel, industri och energisystem. Det rapporterar SVT Nyheter.

– Sverige sticker ut. Vi har ett större antal exponerade och sårbara uppkopplade enheter än till exempel våra nordiska grannländer, säger NCSC-chefen John Billow.

Ofta kopplas enheterna upp mot nätet av smidighets- och tillgänglighetsskäl. Det gör det lättare att angripa dem, enligt Billow.

NCSC uppmanar verksamheter att göra en inventering av sina uppkopplade enheter och vidta säkerhetsåtgärder.