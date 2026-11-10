Frankrike kallar upp Irans ambassadör efter frysattackerna. Det skriver AFP.

Landets utrikesminister Jean-Noël Barrot har anklagat Iran för att ligga bakom cyberattackerna i oktober. Han har också efterlyst europeiska sanktioner mot Irans revolutionsgarde, såsom inreseförbud på europeiskt territorium och frysta tillgångar. Det skriver Franceinfo.

– Vi utesluter inte något och kommer att vidta alla åtgärder som vi anser vara proportionerliga och nödvändiga för att avskräcka ytterligare attacker, säger han.

Det är oklart vem som ligger bakom attackerna. Enligt uppgifter ska bland annat två proryska hackergrupper ha tagit på sig ansvaret.