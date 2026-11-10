Frysdiskar töms i en matbutik i Sjöbo efter att temperaturen i frysarna höjts till 50 grader den 2 november 2026.

EU manar medlemsländerna att investera mer i it-försvar efter frysattackerna mot tolv europeiska länder.

– Nu var det frysar, i morgon kan det vara routrar, i övermorgon hushållsmaskiner och så vidare, säger Juhan Lepassaar, chefen för EU:s cybersäkerhetsbyrå ENISA, enligt AFP.

Han konstaterade att it-säkerhet inte är billigt, och uppmanar tillverkare att skapa produkter med inbyggd säkerhet.

EU väntas besluta om fördubblade bidrag till ENISA nästa år, något som Lepassaar kallar ”ett bra första steg”.

Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) konstaterade tidigare i dag att hotbilden mot Sverige har skärpts, enligt TV4 Nyheterna.