Det råder sorg och bestörtning bland landets handlare efter den cyberattack som slog ut frysarna i flera matvarubutiker på måndagsmorgonen.

– Det här är ju mitt liv och det här är det jag lever för. Det är så fruktansvärt tråkigt, säger Ica-handlaren Tommy Sundberg i Mörlunda i Hultsfreds kommun till SVT Nyheter Småland.

Han berättar att han fått ringa in sin pensionerade mamma och pappa för att hjälpa till att slänga förstörda frysvaror. Frysarnas system uppgraderade han för bara några veckor sedan, efter en liknande incident i Frankrike. Det hjälpte alltså inte.

Rickard Nilsson, butikschef på Ica i Sjöbo, var en av de första som slog larm på måndagen. Han frågar sig själv hur man ska kunna vara säker på att något liknande inte kan hända igen.

– Jag tycker personligen att det är en form av terrorism, säger han till DN.