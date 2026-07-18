Massgripanden i Turkiet – misstänks för IS-kopplingar
Under lördagen har 119 personer misstänkta för att ha kopplingar till terrororganisationen Islamiska staten (IS) gripits runt om i Turkiet. Det uppger det turkiska inrikesministeriet enligt nyhetsbyrån AFP.
Gripandena ska ha skett i sammanlagt 30 olika provinser, inklusive Istanbul och huvudstaden Ankara. De misstänkta personerna anklagas bland annat för att vara medlemmar i IS, spridande av IS-propaganda samt finansiering av terrororganisationen, skriver AFP.
I juni sköts en person som påstods ha IS-kopplingar till döds under en skottlossning med polis söder om Ankara.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen