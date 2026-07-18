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En man poserar med en IS-flagga i den syriska staden Raqqa i augusti 2014. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (AP)
Politiska läget i Turkiet

Massgripanden i Turkiet – misstänks för IS-kopplingar

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Under lördagen har 119 personer misstänkta för att ha kopplingar till terrororganisationen Islamiska staten (IS) gripits runt om i Turkiet. Det uppger det turkiska inrikesministeriet enligt nyhetsbyrån AFP.

Gripandena ska ha skett i sammanlagt 30 olika provinser, inklusive Istanbul och huvudstaden Ankara. De misstänkta personerna anklagas bland annat för att vara medlemmar i IS, spridande av IS-propaganda samt finansiering av terrororganisationen, skriver AFP.

I juni sköts en person som påstods ha IS-kopplingar till döds under en skottlossning med polis söder om Ankara.

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I april greps 90 personer med misstänkta IS-kopplingar i Turkiet (20 april)
www.euronews.com
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