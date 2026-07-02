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Ryska robotar har träffat ett höghus i Ukrainas huvudstad Kyiv natten till torsdag, (Danylo Antoniuk/AP/TT)
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Massiv attack mot Kyiv under natten – minst 10 döda

Av Alice Hermansson
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Ryssland har anfallit Ukrainas huvudstad Kyiv hårt under natten, rapporterar Kyiv Independent. Minst tio personer har dött och ett 30-tal är skadade, uppger Kyivs militärchef Tymur Tkatjenko och stadens borgmästare Vitalij Klytjko.

Stadens medborgare uppmanades under onsdagskvällen att söka skydd och många Kyivbor fick sova i stadens tunnelbana och skyddsrum.

De ryska attackerna, som genomfördes med drönare och robotar, förstörde bostadshus, ett hotell och bilder visar hur ett höghus står i lågor. Lokala myndigheter har rapporterat skador på minst 28 platser. Men anfallens omfattning är fortfarande oklar.

Under natten hördes även flyglarm på flera håll i landet, bland annat i städerna Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. På onsdagen varnade president Volodymyr Zelenskyj för att den ryska militären planerade ett stort anfall mot Ukraina.

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Explosioner hördes vid 21-tiden på onsdagen
kyivindependent.com
Borgmästare: ”Kyiv är under en rasande attack. Stanna i skyddsrummen”
TT
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