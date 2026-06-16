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Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Arkivbild. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Vårbudgeten

Mätning: Sänkt matmoms populäraste plånboksfrågan

Av Andreas Victorzon
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Runt sju av tio svenskar stödjer regeringens sänkta matmoms och nästan lika många är positiva till de sänkta elkostnaderna. Samtidigt gör en tydlig majoritet tummen upp för skattesänkningar på arbete och pension. Det visar en Verian-undersökning beställd av Länsförsäkringar.

– Flera av regeringens vardagsekonomiska reformer har landat väl hos svenskarna, säger bankens privatekonom Stefan Westerberg i ett pressmeddelande.

Samtidigt skiljer väljarna tydligt på vad som gynnar den egna plånboken och vad som är bäst för Sveriges ekonomi. Sänkt drivmedelsskatt och minskad reduktionsplikt delar opinionen. Tydligast kritik får beslutet att inte höja barnbidraget, enligt mätningen.

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Svenska tillväxtenKontext
Osäkerheten kring Irankriget har fått regeringen att sänka sin tillväxtprognos för 2026. Samtidigt har frågan om staten bör stötta svenska företag i händelse av en inbromsning aktualiserats. Partierna är splittrade.
Större satsningar på välfärden, som vård, skola och omsorg viktigaste samhällsfrågan
pressmeddelande · news.cision.com

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