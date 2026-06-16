Mätning: Sänkt matmoms populäraste plånboksfrågan

Runt sju av tio svenskar stödjer regeringens sänkta matmoms och nästan lika många är positiva till de sänkta elkostnaderna. Samtidigt gör en tydlig majoritet tummen upp för skattesänkningar på arbete och pension. Det visar en Verian-undersökning beställd av Länsförsäkringar.

– Flera av regeringens vardagsekonomiska reformer har landat väl hos svenskarna, säger bankens privatekonom Stefan Westerberg i ett pressmeddelande.

Samtidigt skiljer väljarna tydligt på vad som gynnar den egna plånboken och vad som är bäst för Sveriges ekonomi. Sänkt drivmedelsskatt och minskad reduktionsplikt delar opinionen. Tydligast kritik får beslutet att inte höja barnbidraget, enligt mätningen.