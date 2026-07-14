Med känga till Putin: Så firar Macron sin sista nationaldag

Emmanuel Macron anländer till Champs-Élysées under nationaldagsfirandet 2025. I år blir det hans sista som president.

Svenska soldater marscherar på Champs-Élysées när Emmanuel Macron förvandlar sin sista nationaldag som president till en europeisk kraftdemonstration. Paraden ska visa militär styrka, avskräcka Ryssland och markera att Europa vill ta större ansvar för sin egen säkerhet.