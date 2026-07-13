Mer alkoholfritt säljs – vin och sprit minskar

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Systembolagets försäljning av vin och sprit minskade under första halvåret 2026. Öl, cider och alkoholfritt sålde däremot bättre, rapporterar TT.

Alkoholfria alternativ drog in 139 miljoner kronor, jämfört med 129 miljoner motsvarande period i fjol.

Vd:n Ann Carlsson Meyer öppnar nu för utökade satsningar på alkoholfritt.

”Generellt har alkoholkonsumtionen minskat i Sverige de senaste åren. Vi utvecklar sortiment utifrån kundernas efterfrågan.”