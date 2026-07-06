Microsoft kapar 4 800 jobb – var femte får lämna Xbox

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Teknikjätten Microsoft varslar 4 800 anställda om uppsägning, drygt 2 procent av bolagets anställda, skriver CNBC.

Hårdast drabbas Xbox, där runt 3 200 tjänster ska bort fram till räkenskapsåret 2027, varav hälften försvinner omedelbart. Det innebär att var femte anställd på Xbox tvingas lämna bolaget.

Som en del av omstruktureringen knoppar Microsoft även av flera spelstudior.

Microsoft uppger att AI inte direkt ersätter de uppsagda, men att tekniken förändrar arbetsuppgifter och ökar behovet av effektivisering och anpassning.

CNBC noterar att Microsofts aktie i år har gått sämst bland teknikjättarna och att bolaget så sent som i april lanserade ett frivilligt pensionsprogram.