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Microsofts framtid

Efter raset – aktieägare stämmer Microsoft

Av Aron Sigblad
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Aktieägare stämmer Microsoft för att ha vilselett marknaden och att ha blåst upp aktiekursen. Det rapporterar Reuters.

Investerare hävdar i grupptalan att bolaget inte gett en rättvisande bild av den sjunkande tillväxten i molntjänsten Azure, samt bolagets växande kostnader kring AI.

Dagen efter bolagets senaste rapport i slutet av januari föll aktiekursen 10 procent, vilket raderade ut 357 miljarder dollar i börsvärde.

Anklagelserna riktas mot flera i Microsofts ledning, däribland vd Satya Nadella och finanschefen Amy Hood.

Microsoft har ännu inte kommenterat anklagelserna
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Microsofts framtidMicrosoftSatya NadellaWall StreetData, it & högteknologiArtificiell intelligens