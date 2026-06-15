Efter raset – aktieägare stämmer Microsoft
Aktieägare stämmer Microsoft för att ha vilselett marknaden och att ha blåst upp aktiekursen. Det rapporterar Reuters.
Investerare hävdar i grupptalan att bolaget inte gett en rättvisande bild av den sjunkande tillväxten i molntjänsten Azure, samt bolagets växande kostnader kring AI.
Dagen efter bolagets senaste rapport i slutet av januari föll aktiekursen 10 procent, vilket raderade ut 357 miljarder dollar i börsvärde.
Anklagelserna riktas mot flera i Microsofts ledning, däribland vd Satya Nadella och finanschefen Amy Hood.
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