Efter raset – aktieägare stämmer Microsoft

Aktieägare stämmer Microsoft för att ha vilselett marknaden och att ha blåst upp aktiekursen. Det rapporterar Reuters.

Investerare hävdar i grupptalan att bolaget inte gett en rättvisande bild av den sjunkande tillväxten i molntjänsten Azure, samt bolagets växande kostnader kring AI.

Dagen efter bolagets senaste rapport i slutet av januari föll aktiekursen 10 procent, vilket raderade ut 357 miljarder dollar i börsvärde.

Anklagelserna riktas mot flera i Microsofts ledning, däribland vd Satya Nadella och finanschefen Amy Hood.