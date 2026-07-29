Microsoft slår förväntningarna

Microsofts vd Satya Nadella på World Economic Forum i Davos i år.

Microsoft redovisar ett justerat resultat per aktie på 4,74 dollar för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 4,24 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence.

Intäkterna var 90 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 87,6 miljarder dollar.

Investeringarna – ett centralt mått på utgifterna för datacenter – ökade med 70 procent till 41 miljarder dollar under kvartalet. Analytiker hade räknat med 42 miljarder dollar.

Intäkterna från Microsofts molnverksamhet växte med 43 procent, den snabbaste takten på fyra år. Det tyder på att företagets infrastruktur för databehandling och tjänster inom artificiell intelligens fortsätter att vinna mark hos företagskunder.

Aktien lyfter 3 procent i efterhandeln.