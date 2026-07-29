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Metas grundare och ordförande Mark Zuckerberg på UFC-galan utanför Vita huset 14 juni i år. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Rapportfloden

Resultatmiss från Meta – aktien backar i efterhandeln

Av Magnus Eriksson
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Meta Platforms, det sociala nätverket Facebooks ägarbolag, redovisar ett justerat resultat per aktie på 6,18 dollar för det andra kvartalet 2026, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 7,40 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence.

Omsättningen var 60,8 miljarder dollar. Väntat var en omsättning på 60,3 miljarder dollar.

För det tredje kvartalet väntar sig Meta intäkter på mellan 61 och 64 miljarder dollar. Mittpunkten av intervallet på 62,5 miljarder dollar bommar därmed analytikernas förväntningar på 63,15 miljarder dollar.

Meta Platforms höjer bottennivån i prognosintervallet för de årliga investeringarna. Bolaget räknar nu med att investeringarna under 2026 kommer att ligga på mellan 130 och 145 miljarder dollar, jämfört med den tidigare prognosen på 125 till 145 miljarder dollar.

Aktien backar 8 procent i efterhandeln på Wall Street.

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