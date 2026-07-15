Meta anklagas för att ha använt AI vid uppsägningar

Ett tjugotal tidigare anställda på Meta stämmer företaget för att ha använt AI vid massuppsägningar tidigare i år, skriver The Guardian.

Enligt stämningsansökan ska Meta ha använt sig av ett ”kluster av interna AI-system” för att bland annat kartlägga arbetarnas prestation och tangentbordsaktivitet. Något som saknas om man exempelvis är föräldraledig eller sjukskriven.

Värdena kan också bli lägre om man har en funktionsvariation. Systemet användes sedan för att poängsätta och rangordna vilka anställda som skulle sägas upp.

26 personer har skrivit under stämningen. De kräver bland annat att de får tillbaka sina arbeten, ersättning för utebliven lön och skadestånd.

Meta slår tillbaka mot anklagelserna.

”De här påståendena saknar grund och bygger inte på fakta”, skriver en talesperson till tidningen.