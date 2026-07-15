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Metas vd Mark Zuckerberg. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Metas framtid

Meta anklagas för att ha använt AI vid uppsägningar

Av Hannah Gustafsson
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Ett tjugotal tidigare anställda på Meta stämmer företaget för att ha använt AI vid massuppsägningar tidigare i år, skriver The Guardian.

Enligt stämningsansökan ska Meta ha använt sig av ett ”kluster av interna AI-system” för att bland annat kartlägga arbetarnas prestation och tangentbordsaktivitet. Något som saknas om man exempelvis är föräldraledig eller sjukskriven.

Värdena kan också bli lägre om man har en funktionsvariation. Systemet användes sedan för att poängsätta och rangordna vilka anställda som skulle sägas upp.

26 personer har skrivit under stämningen. De kräver bland annat att de får tillbaka sina arbeten, ersättning för utebliven lön och skadestånd.

Meta slår tillbaka mot anklagelserna.

”De här påståendena saknar grund och bygger inte på fakta”, skriver en talesperson till tidningen.

Stämningsansökan skickades in under måndagen
www.theguardian.com
Anställda ersattes av AI (19 maj)
Bloomberg  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Meta Platforms
Wikipedia (sv)
Meta Platforms, Inc., kallas endast Meta, tidigare Facebook Inc, är ett amerikanskt multinationellt förvaltningsbolag som äger bland annat Facebook, Instagram, Messenger, Oculus VR, Threads och Whatsapp.
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