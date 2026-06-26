Visselblåsare stämmer Meta – vill tala om sin bok

Den tidigare Facebook-chefen Sarah Wynn-Williams stämmer sin tidigare arbetsgivare Meta, rapporterar Wall Street Journal.

Bakgrunden är att Meta på rättslig väg hindrar henne från att tala om sin bok ”Careless People – a cautionary tale of power, greed, and lost idealism”. Wynn-Williams hävdar att bolagets tystnadsklausul är ogiltig.

I boken skildrar Wynn-Williams de missförhållanden hon upplevde under tiden på Facebook. Bland annat skriver hon om hur ledningen öppnade för att ge kommunistpartiet i Kina tillgång till miljoner människors användardata i utbyte mot tillgång till den kinesiska marknaden.