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Illustrationsbild. (Jeff Chiu / AP)
Metas framtid

Analytiker efter rapporten: Svårare att jubla åt Meta nu

Av Andreas Victorzon
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Metas delårsrapport blev en stor besvikelse för investerarna, skriver Reuters. Kassaflödet kollapsade och minskade med 91 procent, samtidigt som vinsten var lägre än väntat och AI-investeringarna trappas upp ytterligare.

Mike Proulx på analysföretaget Forrester konstaterar att det var lättare att jubla åt Metas AI-satsningar när marginalerna steg.

– Det är svårare nu när kostnaderna syns i siffrorna, säger han till nyhetsbyrån.

Analysfirman Madison and Walls vd Luke Stillman fokuserar i stället på att annonsaffären fortsätter att utvecklas starkt.

Aktien rasade över 7 procent i efterhandeln i natt.

Experten: Meta tror att AI kan skapa helt nya affärsområden
Reuters  · Ofta betalvägg
Läs Metas delårsrapport
investor.atmeta.com
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Meta fortsätter att satsa hårt på AI-utbyggnad
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Metas resultat under förväntan
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