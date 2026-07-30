Analytiker efter rapporten: Svårare att jubla åt Meta nu

Metas delårsrapport blev en stor besvikelse för investerarna, skriver Reuters. Kassaflödet kollapsade och minskade med 91 procent, samtidigt som vinsten var lägre än väntat och AI-investeringarna trappas upp ytterligare.

Mike Proulx på analysföretaget Forrester konstaterar att det var lättare att jubla åt Metas AI-satsningar när marginalerna steg.

– Det är svårare nu när kostnaderna syns i siffrorna, säger han till nyhetsbyrån.

Analysfirman Madison and Walls vd Luke Stillman fokuserar i stället på att annonsaffären fortsätter att utvecklas starkt.

Aktien rasade över 7 procent i efterhandeln i natt.