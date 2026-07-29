Hexagon slår förväntningarna: ”Har starkt momentum”

Mätteknikjätten Hexagon slår förväntningarna på både vinst och omsättning för det andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten på 12 procent var samtidigt nästan dubbelt så hög som väntat.

Vd Anders Svensson kallar det för ett ”mycket starkt” kvartal och ser dessutom ljust på fortsättningen.

– Vi går in i det tredje kvartalet med starkt momentum, säger han i delårsrapporten.