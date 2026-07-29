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Hexagon. Arkivbild. (Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Rapportfloden

Hexagon slår förväntningarna: ”Har starkt momentum”

Av Andreas Victorzon
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Mätteknikjätten Hexagon slår förväntningarna på både vinst och omsättning för det andra kvartalet. Den organiska försäljningstillväxten på 12 procent var samtidigt nästan dubbelt så hög som väntat.

Vd Anders Svensson kallar det för ett ”mycket starkt” kvartal och ser dessutom ljust på fortsättningen.

– Vi går in i det tredje kvartalet med starkt momentum, säger han i delårsrapporten.

Andra kvartalet 2026

Justerat rörelseresultat: 272 miljoner euro
Väntat (Infront): 261 miljoner euro
2025: 260 miljoner euro

Nettoomsättning: 1 050 miljoner euro
Väntat (Infront): 1 013 miljoner euro
2025: 1 010 miljoner euro

Hexagons delårsrapport
mb.cision.com
Vd: Går in i tredje kvartalet med starkt momentum
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Organiska försäljningstillväxten var 12 procent – väntat var 6,4 procent
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Hexagon slår förväntningarna
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