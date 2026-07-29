Analys: Svältfödda investerare bakom Electrolux rusning

DI:s analytiker Torbjörn Isacson skriver att dagens tjurrusning i Electrolux aktie nog säger mer om svältfödda investerare och lågt ställda förväntningar än om bolagets storhet.

Electrolux har mycket arbete kvar framför sig, menar Isacson, och listar bland annat den stora nettoskulden, det svaga resultatet i Nordamerika samt den medvetna bantningen av bolaget som pågått i många år.

”Det är långt ifrån industrilegendaren Hans Werthéns dagar, när ett hyperoffensivt Electrolux var en av pärlorna bland Wallenbergsfärens innehav”, skriver Isacson.

Angående utvecklingen i Nordamerika konstaterar Ålandsbanken i en analys att förbättringen där under kvartalet till stor del drevs av två poster som banken bedömer vara av engångskaraktär. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Det handlar om en tullåterbetalning på 310 miljoner kronor och en ändring av ett sjukvårdsprogram för pensionärer på 174 miljoner kronor. Rensat för detta ser den underliggande tillväxten inte lika imponerande ut, skriver banken.