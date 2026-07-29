Electrolux levererar otippat vinstlyft efter krisåtgärder
Vitvarujätten Electrolux justerade rörelseresultat växte överraskande i det andra kvartalet efter den senaste tidens krisåtgärder. Det viktiga nyckeltalet ökade med 51 procent till 1,2 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol, medan analytiker hade väntat sig en minskning med 27 procent.
Under kvartalet gjorde Electrolux bland annat en jätteemission och hade engångsposter på minus 2,2 miljarder kronor, vilket var lägre än väntat.
Försäljningen ökade marginellt, vilket var i linje med väntat.
Andra kvartalet 2026
Justerat rörelseresultat: 1 202 miljoner kronor
Väntat (Infront): 580 miljoner kronor
2025: 797 miljoner kronor
Försäljning: 31 569 miljoner kronor
Väntat (Infront): 31 307 miljoner kronor
2025: 31 276 miljoner kronor
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen