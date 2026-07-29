Electrolux levererar otippat vinstlyft efter krisåtgärder

Vitvarujätten Electrolux justerade rörelseresultat växte överraskande i det andra kvartalet efter den senaste tidens krisåtgärder. Det viktiga nyckeltalet ökade med 51 procent till 1,2 miljarder kronor jämfört med samma period i fjol, medan analytiker hade väntat sig en minskning med 27 procent.

Under kvartalet gjorde Electrolux bland annat en jätteemission och hade engångsposter på minus 2,2 miljarder kronor, vilket var lägre än väntat.

Försäljningen ökade marginellt, vilket var i linje med väntat.