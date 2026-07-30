Experter hyllar Microsoft: AI-satsningarna betalar sig
Microsofts delårsrapport imponerade på investerarna, skriver CNBC. Molnplattformen Azure växte inte bara med 43 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Analytikerna konstaterar också att AI-investeringarna tydligt bidrar till tillväxt och lönsamhet.
Analyshuset Jefferies analytiker Brent Thill kallade Azure-tillväxten ”imponerande”, medan Bernsteins Mark Moerdler och Morgan Stanleys Adam Wood gratulerade Microsoft till ett starkt kvartal.
Dessutom avstod sociala medier-jätten från att höja sin investeringsprognos som andra teknikjättar gjort i AI-kapplöpningen, vilket marknaden hade befarat.
Gårdagskvällens rapport belönades med en uppgång på 9 procent i den amerikanska efterhandeln i natt.
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