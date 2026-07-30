Microsoft på väg mot historiskt börsrekord

Microsoft är på god väg att notera den största ökningen i marknadsvärde under en enskild dag för någon aktie någonsin. Det skriver Bloomberg.

Microsofts aktie är knappt två timmar innan börsstängning upp med runt 17 procent. Det innebär att bolagets marknadsvärde stiger med runt 490 miljarder dollar.

Om uppgången håller i sig kommer man slå Nvidias rekord när det gäller största uppgång i marknadsvärde under en dag. Nvidias värde steg med 440 miljarder dollar en handelsdag under 2025.

I procent räknat är dagens uppgång den största sedan oktober 2008 för Microsoft. Bakom uppgången ligger en kvartalsrapport som bolaget släppte i går efter att börsen hade stängt, en rapport som tog marknaden med storm.