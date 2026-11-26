Microsoft har utlyst ”kod röd”, ett slags internt krisläge, efter det globala it-haveriet tidigare i november, enligt dokument som Reuters har tagit del av.

Tjänster som Teams och Outlook drabbades av stora störningar under drygt ett dygn. Miljontals kunder världen över drabbades.

Arbetet med att åtgärda problemen beskrivs som stökigt. Anställda utväxlade över 11 000 meddelanden i elva olika Teamschattar och hade svårt att få en samlad bild av situationen.

Målet är att framtida incidenter ska kunna lösas inom en timme. Bland annat planerar Microsoft att använda AI-agenter för att snabba på felsökning.