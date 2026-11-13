Södertäljes växel: ”Vi har ganska stora problem”

Microsofts globala it-problem drabbar även Sverige. Bland annat har Södertälje problem med kommunens telefoni och mejl.

– Vi har ganska stora problem, uppger kommunens växel för SVT Nyheter Södertälje efter två hackiga telefonsamtal.

Anställda på Huddinge kommun kan varken ta emot eller skicka mejl, enligt P4 Stockholm.

Enligt BBC är ett 70-tal länder drabbade av Microsofts teknikstrul. Bland tjänsterna som drabbats finns Outlook, Teams och AI-assistenten Copilot.

Microsoft har inte kunnat ge en prognos för när driftstörningarna, som startade på torsdagen, kan vara lösta. It-jätten har inte angett någon orsak, men säger att det inte rör sig om cyberangrepp.