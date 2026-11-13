Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Södertälje, arkivbild.
Södertälje, arkivbild. (Fredrik Sandberg / TT)
Microsofts teknikstrul

Södertäljes växel: ”Vi har ganska stora problem”

Av Helena Sällström
Publicerad:

Microsofts globala it-problem drabbar även Sverige. Bland annat har Södertälje problem med kommunens telefoni och mejl.

– Vi har ganska stora problem, uppger kommunens växel för SVT Nyheter Södertälje efter två hackiga telefonsamtal.

Anställda på Huddinge kommun kan varken ta emot eller skicka mejl, enligt P4 Stockholm.

Enligt BBC är ett 70-tal länder drabbade av Microsofts teknikstrul. Bland tjänsterna som drabbats finns Outlook, Teams och AI-assistenten Copilot.

Microsoft har inte kunnat ge en prognos för när driftstörningarna, som startade på torsdagen, kan vara lösta. It-jätten har inte angett någon orsak, men säger att det inte rör sig om cyberangrepp.

På Huddinge kommun arbetar 7 000 anställda
Sveriges Radio
När SVT ringer Södertäljes växel hackar det så mycket att man får lägga på
Sveriges Television
UNT kommer inte åt tipsmejlen
Upsala Nya Tidning  · Ofta betalvägg
AI-bolag som använder Microsofts system påverkas också
BBC
Flygbolag i Indien, bankanställda i Hongkong och högsta domstolen i Filippinerna har fått problem
AP  · Ofta betalvägg
Annons
Se bredbandsabonnemang på din adress och jämför pris och hastighet
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen