Microsoft har identifierat grundorsaken till det globala it-haveriet som drabbade tjänster som Outlook, Teams och AI-assistenten Copilot förra veckan. Det rapporterar The Guardian.

Enligt en preliminär rapport orsakades avbrottet av tre samverkande faktorer: en flera månader gammal bugg, ökad nätverkstrafik och minskad serverkapacitet.

Buggen hade funnits sedan juli, vilket gjorde att Microsoft inte snabbt kunde lösa problemet genom att återställa en tidigare version av systemet.