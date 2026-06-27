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Manuel Adorni i kongressen i Buenos Aires den 26 april 2026. (Natacha Pisarenko /AP/TT / AP)
Politiska läget i Argentina

Mileis stabschef går efter korruptionsskandal

Av Kinga Sandén
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Den argentinske stabschefen och president Javier Mileis förtrogne Manuel Adorni avgår, rapporterar Reuters. Det sker efter fyra månader av korruptionsavslöjanden och trots presidentens outtröttliga stöd, skriver BA Herald.

”Mediernas operationer har blivit extrema, inte bara mot mig utan mot min fru, mina små barn, mina vänner”, skriver han i sin avskedsansökan på X.

Han skriver att alla anklagelser mot honom är falska, trots att han efter avslöjandena bland annat deklarerat tillgångar på en halv miljon dollar som han ertappats med att undanhålla från skatt.

Han har heller inte kunnat visa hur han finansierat stora utgifter som enligt åklagare inte motsvaras av hans deklarerade inkomster, skriver Infobae. Förundersökningen fortsätter.

Beskedet kom fyra timmar innan Argentinas sista gruppspelsmatch på lördagskvällen
Reuters  · Ofta betalvägg
Enligt Adorni har Milei tidigare vägrat acceptera hans avskedsansökan
www.infobae.com
Har gett motstridiga förklaringar till avslöjandena
buenosairesherald.com
Erkände att han undanhållit en halv miljon dollar: “Vi har sparat utan att deklarera hela våra liv precis som de flesta argentinare” (11 juni)
Financial Times  · Ofta betalvägg
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Politiska läget i ArgentinaLatinamerikaArgentinaJavier MileiArgentinsk politik