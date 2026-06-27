Mileis stabschef går efter korruptionsskandal

Den argentinske stabschefen och president Javier Mileis förtrogne Manuel Adorni avgår, rapporterar Reuters. Det sker efter fyra månader av korruptionsavslöjanden och trots presidentens outtröttliga stöd, skriver BA Herald.

”Mediernas operationer har blivit extrema, inte bara mot mig utan mot min fru, mina små barn, mina vänner”, skriver han i sin avskedsansökan på X.

Han skriver att alla anklagelser mot honom är falska, trots att han efter avslöjandena bland annat deklarerat tillgångar på en halv miljon dollar som han ertappats med att undanhålla från skatt.

Han har heller inte kunnat visa hur han finansierat stora utgifter som enligt åklagare inte motsvaras av hans deklarerade inkomster, skriver Infobae. Förundersökningen fortsätter.