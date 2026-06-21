Miljardnota för registrerade ”spökpatienter” i England

Nästan sex miljoner ”spökpatienter” i England kostade en miljard pund, motsvarande 12,6 miljarder kronor, förra året, skriver The Telegraph.

I dag får vårdgivare betalt för varje patient som är registrerad. Läkaren Victoria Tzortziou-Brown, vice ordförande för organisationen RCGP, menar att orsakerna till ”spökpatienterna” främst handlar om att det är svårt att hålla patientlistorna uppdaterade, snarare än fusk.

– Vår administrativa personal lägger mycket tid på att uppdatera journaler när vi får besked om att patienter har avlidit, lämnat mottagningen eller flyttat, säger hon.

Men Tom Ryan, forskare vid den politiska gruppen TaxPayers’ Alliance, tycker att reglerna behöver göras om eftersom det är skattebetalarna som får stå för notan.