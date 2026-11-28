Tre tavlor med ett samlat värde på över en miljon kronor har stulits från Olle Olsson-museet i Solna i Stockholm. Det rapporterar Mitt i.

Larmet i huset gick i onsdags morse och när väktare kom till platsen möttes de av ett öppet fönster. Johanna Molvin, kulturchef i Solna stad, tror att tjuvarna varit på platsen och rekat.

– Det är bland de dyraste målningarna man tagit så kan man anta att det här inte är ett inbrott i stundens ingivelse, säger hon till tidningen.

Verken som stals var Blommande fruktträd, Modell med röda rosor och Flicka med fredsduva. Samtliga målades på 1960-talet.