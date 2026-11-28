Miljonstöld på konstmuseum – tjuvarna tros ha rekat
Tre tavlor med ett samlat värde på över en miljon kronor har stulits från Olle Olsson-museet i Solna i Stockholm. Det rapporterar Mitt i.
Larmet i huset gick i onsdags morse och när väktare kom till platsen möttes de av ett öppet fönster. Johanna Molvin, kulturchef i Solna stad, tror att tjuvarna varit på platsen och rekat.
– Det är bland de dyraste målningarna man tagit så kan man anta att det här inte är ett inbrott i stundens ingivelse, säger hon till tidningen.
Verken som stals var Blommande fruktträd, Modell med röda rosor och Flicka med fredsduva. Samtliga målades på 1960-talet.
bakgrund
Olle Olsson-huset
Wikipedia (sv)
Olle Olsson-huset är ett bostadshus i Hagalund i Solna kommun Huset, som ligger vid hörnet Spetsgatan/Furugatan, byggdes 1897 av snickarmästaren Carl Jakob Brolin. Dennes son Conny Olsson och makan Maja Olsson bodde också i huset, som från början hade fyra lägenheter i två våningsplan, Conny Olsson till sin död 1964. Deras son, konstnären Olle Olsson Hagalund bodde hela sitt liv i huset. Det ägs av Solna stad och inhyser numera Olle Olsson Hagalund-museet. På samma fastighet finns Sadelmakare Öbergs hus, ett gårdshus från 1890-talet. Carl Öberg med familj hade sin bostad i ovanvåningen från 1922 till 1939 och sadelmakarverkstaden var inrymd i två rum i undervåningen. Ovanvåningen är numera rekonstruerad till en bostadsvåning från 1920-talet.
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