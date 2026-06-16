Ministern om åren som abortmotståndare: ”Sårat fler än jag uppmuntrat”

I slutet av 1990-talet hade den moderata finansministern Elisabeth Svantesson (M) en central roll i den abortkritiska rörelsen ”Ja till livet!”. I en ny SVT-dokumentär menar ministern att hon skulle ha bett sitt yngre jag att ”tagga ner”.

I en intervju från 1995 hörs Svantesson bland annat säga att man inte har ”rätt att ta våra barns liv”.

– Jag har säkert sårat fler än jag har uppmuntrat med de orden, säger hon.

I dag menar Svantesson att hon tvärvänt i frågan och att hon kämpar för att grundlagsskydda rätten till abort.