Ministern om åren som abortmotståndare: ”Sårat fler än jag uppmuntrat”
I slutet av 1990-talet hade den moderata finansministern Elisabeth Svantesson (M) en central roll i den abortkritiska rörelsen ”Ja till livet!”. I en ny SVT-dokumentär menar ministern att hon skulle ha bett sitt yngre jag att ”tagga ner”.
I en intervju från 1995 hörs Svantesson bland annat säga att man inte har ”rätt att ta våra barns liv”.
– Jag har säkert sårat fler än jag har uppmuntrat med de orden, säger hon.
I dag menar Svantesson att hon tvärvänt i frågan och att hon kämpar för att grundlagsskydda rätten till abort.
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