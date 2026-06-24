Minröjarexpert dödad i rysk attack mot södra Ukraina

Arkivbild från Kherson i södra Ukraina från 2025.

En ukrainsk minröjarexpert som arbetade för den norska välgörenhetsorganisationen Norsk Folkehjelp har dödats i ett ryskt luftangrepp, uppger organisationen för AFP.

Ytterligare fem personer ska ha skadats, varav en allvarligt.

Attacken ägde rum i Chersonregionen i den södra delen av landet, och alla som drabbades är ukrainska medborgare.

Organisationen har över 450 medarbetare i Ukraina.