Minröjarexpert dödad i rysk attack mot södra Ukraina
En ukrainsk minröjarexpert som arbetade för den norska välgörenhetsorganisationen Norsk Folkehjelp har dödats i ett ryskt luftangrepp, uppger organisationen för AFP.
Ytterligare fem personer ska ha skadats, varav en allvarligt.
Attacken ägde rum i Chersonregionen i den södra delen av landet, och alla som drabbades är ukrainska medborgare.
Organisationen har över 450 medarbetare i Ukraina.
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bakgrund
Norsk Folkehjelp
Wikipedia (en)
Norwegian People's Aid (Norwegian: Norsk Folkehjelp) was founded in 1939 to provide post-conflict reconstruction assistance and humanitarian relief during conflicts. NPA is now engaged in more than 31 countries in de-mining, humanitarian relief, promoting democratization; the rights of indigenous people, equality; and fair distribution of power and resources. NPA currently operates demining activities in 19 countries. NPA is a membership organization with approximately 3000 volunteers that engage in search and rescue teams, international solidarity and refugee and integration activities.
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