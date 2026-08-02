Minst fem döda i brand på färja i Indonesien

Minst fem personer har dött och 41 saknas efter att en brand brutit ut på en färja i Indonesien, rapporterar Reuters.

Totalt 271 passagerare och besättningsmedlemmar befann sig ombord, och 225 har räddats.

Färjan var på väg från Indonesiens näst största stad Surabaya på ön Java till Makassar på ön Sulawesi. Branden ska ha uppstått tidigt på morgonen lokal tid.