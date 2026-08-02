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At least five dead and 41 missing after an Indonesian ferry caught fire at sea
Utrikes

Minst fem döda i brand på färja i Indonesien

Av Hedda Hallsenius
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Minst fem personer har dött och 41 saknas efter att en brand brutit ut på en färja i Indonesien, rapporterar Reuters.

Totalt 271 passagerare och besättningsmedlemmar befann sig ombord, och 225 har räddats.

Färjan var på väg från Indonesiens näst största stad Surabaya på ön Java till Makassar på ön Sulawesi. Branden ska ha uppstått tidigt på morgonen lokal tid.

Räddningsinsatsen pågår fortfarande
Reuters  · Ofta betalvägg
Färjor är ett vanligt sätt att resa i Indonesien – och säkerheten ombord är ofta bristfällig
CNN
Det är oklart vad som orsakade branden
Sky News
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