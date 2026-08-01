Minst två charterplan med racinghundar till Australien
Minst två chartrade plan med upp till 150 kapplöpningshundar flyger i dagarna från Nya Zeeland till Australien, rapporterar BBC och lokala medier.
Anledningen är att hundkapplöpning förbjuds i Nya Zeeland.
Nu ska hundarna, som kommer klassas som sällskapsdjur i tullen, genomgå den strikta karantänsproceduren i Australien.
En regeringstalesperson i Nya Zeeland kallar planerna för ”de sista ryckningarna för en döende industri”.
Hundkapplöpning har förbjudits i Nya Zeeland på grund av djurhälsoskäl, efter att flera granskningar visat att hundarna i branschen skadas och dör i oacceptabelt hög grad.
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