Minst två charterplan med racinghundar till Australien

Minst två chartrade plan med upp till 150 kapplöpningshundar flyger i dagarna från Nya Zeeland till Australien, rapporterar BBC och lokala medier.

Anledningen är att hundkapplöpning förbjuds i Nya Zeeland.

Nu ska hundarna, som kommer klassas som sällskapsdjur i tullen, genomgå den strikta karantänsproceduren i Australien.

En regeringstalesperson i Nya Zeeland kallar planerna för ”de sista ryckningarna för en döende industri”.

Hundkapplöpning har förbjudits i Nya Zeeland på grund av djurhälsoskäl, efter att flera granskningar visat att hundarna i branschen skadas och dör i oacceptabelt hög grad.