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Arkivbild: Hundkapplöpning i Iowa, USA. (Charlie Neibergall / AP)
Utrikes

Minst två charterplan med racinghundar till Australien

Av Samuel Inghammar
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Minst två chartrade plan med upp till 150 kapplöpningshundar flyger i dagarna från Nya Zeeland till Australien, rapporterar BBC och lokala medier.

Anledningen är att hundkapplöpning förbjuds i Nya Zeeland.

Nu ska hundarna, som kommer klassas som sällskapsdjur i tullen, genomgå den strikta karantänsproceduren i Australien.

En regeringstalesperson i Nya Zeeland kallar planerna för ”de sista ryckningarna för en döende industri”.

Hundkapplöpning har förbjudits i Nya Zeeland på grund av djurhälsoskäl, efter att flera granskningar visat att hundarna i branschen skadas och dör i oacceptabelt hög grad.

Hundkapplöpning är även förbjudet i vissa delstater i Australien
BBC
Tårar vid mållinjen: Så gick det till på sista hundkapplöpningen
www.thepost.co.nz
Omkring 1 400 tävlingshundar kommer att pensioneras och man söker nya hem till dem
www.abc.net.au
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