Minst två personer är döda efter att en byggnad rasat i Brooklyn, New York, under onsdagseftermiddagen. Det rapporterar flera medier.

Minst 17 personer har skadats, varav fyra ska vara i kritiskt tillstånd. Sju av de skadade ska vara barn, skriver NBC News. Även en brandman ska vara bland de drabbade.

– Vi vet inte hur många personer som saknas totalt, säger brandchefen John Esposito på en pressträff enligt Reuters.

Huset ska ha varit tre våningar högt och ska ha rasat intill en byggarbetsplats. Ett intilliggande hus ska ha klarat sig från kollapsen, men ytterväggen slets med i raset. Det är fortfarande oklart vad som orsakade kollapsen.