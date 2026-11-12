Brandkårspersonal på plats vid den rasade husmassan.

Åtta människor har dött efter att ett trevåningshus kollapsat i Brooklyn i New York. Det meddelar borgmästare Zohran Mamdani på en pressträff, rapporterar BBC.

– Jag är bestört över att åtta New York-bor mist sina liv, och minst 17 skadats, bland annat tre brandmän. För en förlust av den här magnituden så finns det inga ord, säger han.

Byggnaden kollapsade vid 22-tiden i går kväll svensk tid. Vittne har talat om ett högt, skrämmande ljud.

– Det lät som ett stort ”boom”, sedan hördes bara skrik, säger vittnet Emmanuella Carilus till New York Times.

Det är oklart hur många som saknas efter raset.