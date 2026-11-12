Området där ett trevåningshus i New York i USA rasat är instabilt för räddningstjänsten att arbeta i och det kommer troligtvis att ta flera dagar att söka igenom. Det uppger borgmästaren Zohran Mamdani på en pressträff enligt AFP.

– Jag vill be New York-borna att ta en stund och be för dem som miste livet i dag och för alla som sörjer dem, sa han på en pressträff.

Minst två personer är döda och 17 har skadats efter att huset kollapsade under onsdagen. Det är oklart hur många som saknas.

Huset ligger intill en byggarbetsplats, men det är fortfarande oklart vad som orsakade raset.

– Jag bor i närheten och brukar passera här tre gånger i veckan. Vi har alltid varit oroliga över den här byggarbetsplatsen. Jag tror inte man vidtagit säkerhetsåtgärder, säger Desery La France till New York Times.