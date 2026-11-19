Enköpings kommun uppger nu att det misstänkta mordet på en kvinna under onsdagskvällen inträffade i ett kommunalt bolags lokaler. I ett uttalande säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) att han är ”djupt skakad” av den allvarliga händelsen.

– Mina tankar går till den drabbade och alla som på något vis påverkas av denna fruktansvärda händelse, säger han.

Enligt SVT Nyheter Uppsalas uppgifter ska kvinnan ha knivhuggits till döds. Polisen uppger att en man greps i anslutning till brottsplatsen. Enligt kanalen ska offret och den misstänkte gärningsmannen vara kollegor.