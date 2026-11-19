Uppgifter: Gripne kollegan är närstående till offret
Den man som gripits misstänkt för att ha knivmördat sin kvinnliga kollega på en arbetsplats i Enköping är också närstående till kvinnan, enligt TV4 Nyheterna.
– Offer och misstänkt känner varandra och har haft någon form av relation. De är födda på 90-talet. Vi har inte kunnat förhöra misstänkt på grund av hans skador, säger åklagare Johan Strömberg.
Kvinnan hittades mördad i den kommunala fastighetsägaren Enköpings Hyresbostäders kontorslokal på onsdagskvällen, bekräftar bolaget för Enköpings-Posten.
Mannen greps på platsen, men enligt TV4:s uppgifter knivskadade han sig själv i samband med gripandet och fördes till sjukhus med ambulans.
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