Den man som gripits misstänkt för att ha knivmördat sin kvinnliga kollega på en arbetsplats i Enköping är också närstående till kvinnan, enligt TV4 Nyheterna.

– Offer och misstänkt känner varandra och har haft någon form av relation. De är födda på 90-talet. Vi har inte kunnat förhöra misstänkt på grund av hans skador, säger åklagare Johan Strömberg.

Kvinnan hittades mördad i den kommunala fastighetsägaren Enköpings Hyresbostäders kontorslokal på onsdagskvällen, bekräftar bolaget för Enköpings-Posten.

Mannen greps på platsen, men enligt TV4:s uppgifter knivskadade han sig själv i samband med gripandet och fördes till sjukhus med ambulans.