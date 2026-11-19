Polisen i Enköping utreder mord efter att en kvinna hittats död på en arbetsplats under onsdagskvällen, rapporterar lokala medier. Enligt uppgifter till SVT Nyheter Uppsala ska kvinnan ha blivit knivhuggen till döds.

Polisen uppger att en man greps i anslutning till den misstänkta brottsplatsen, och enligt kanalen ska han vara kvinnans kollega. Även Enköpingsposten skriver att offret och den gripne jobbade på samma arbetsplats.

Under torsdagen har platsen varit avspärrad för en teknisk undersökning.