Mobilfria klubbar lockar: ”Bästa jag mått i mitt liv”
När Nick Plante, 25, la undan sin mobil märkte han snart en konkret förändring: efter flera år kunde han läsa ut en bok igen. Han är en av allt fler unga amerikaner som försöker le…
The Economist
Rise of the Gen-Z Luddite
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