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Innovation & framtid

Mobilfria klubbar lockar: ”Bästa jag mått i mitt liv”

New “Luddite clubs” encourage people to give up their smartphones and social media, at least for a while. (Fredrik Sandberg/TT)

När Nick Plante, 25, la undan sin mobil märkte han snart en konkret förändring: efter flera år kunde han läsa ut en bok igen. Han är en av allt fler unga amerikaner som försöker le…

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The Economist

Rise of the Gen-Z Luddite

Resistance to tech is brewing among digital native…

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