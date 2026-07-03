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Kroatiens premiärminister Andrej Plenkovic till vänster och Moldaviens avgående dito Alexandru Munteanu. (Darko Bandic/AP/TT)
Politiska läget i Moldavien

Moldaviens premiärminister avgår plötsligt

Av Alice Hermansson
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Moldaviens premiärminister Alexandru Munteanu avgår efter endast åtta månader på posten, rapporterar Bloomberg. Beskedet kommer efter att korruption har avslöjats inom ett statligt ägt flygledarbolag, vilket har lett till en stor skandal.

Munteanu var inte själv inblandad i härvan men uppger att han inte längre kan utöva sitt ämbete utifrån sina ”principer och övertygelser”. Han specificerade inte sin plötsliga avgång närmare än så.

Munteanus avhopp sker samtidigt som Moldavien präglas av en djup politisk kris. Korruptionsskandalen har ökat pressen på den sittande presidenten Maia Sandu och hennes EU-vänliga regering. Flera menar att krisen kan försvåra landets ansökan om medlemskap i EU och att proryska röster kan få ett starkare grepp om politiken, skriver Reuters.

Alexandru Munteanu tillträdde i november förra året
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Han arbetade tidigare på Världsbanken
Reuters  · Ofta betalvägg
Munteanu sitter kvar tills han får en efterträdare
Reuters  · Ofta betalvägg
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