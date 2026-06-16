Musk köper svenskgrundade Anysphere för 565 miljarder

Rymdbolaget Space X med Elon Musk i spetsen går vidare och köper mjukvarubolaget Anysphere i en affär värd motsvarande 565 miljarder kronor. Det rapporterar flera internationella medier.

Anyspheres investerare får betalt i Space X-aktier, skriver Bloomberg. Affären väntas bli klar under tredje kvartalet i år.

Anysphere med svensken Arvid Lunnemark som medgrundare står bakom det populära AI-kodningsverktyget Cursor. Den nyblivne dollarmiljardären Lunnemark lämnade Anysphere i oktober 2025 men behöll 4,5 procent av aktierna, i dag värderade till omkring 25 miljarder kronor.