Musk köper svenskgrundade Anysphere för 565 miljarder
Rymdbolaget Space X med Elon Musk i spetsen går vidare och köper mjukvarubolaget Anysphere i en affär värd motsvarande 565 miljarder kronor. Det rapporterar flera internationella medier.
Anyspheres investerare får betalt i Space X-aktier, skriver Bloomberg. Affären väntas bli klar under tredje kvartalet i år.
Anysphere med svensken Arvid Lunnemark som medgrundare står bakom det populära AI-kodningsverktyget Cursor. Den nyblivne dollarmiljardären Lunnemark lämnade Anysphere i oktober 2025 men behöll 4,5 procent av aktierna, i dag värderade till omkring 25 miljarder kronor.
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