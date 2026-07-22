Musk ska göra egen ”The Odyssey” – med AI

Elon Musk tänker låta sitt AI-verktyg Grok Imagine göra en nytolkning av Christopher Nolans biosuccé ”The odyssey”, skriver han på X.

AI-versionen kommer vara ”historiskt korrekt och trogen Homeros konst”, enligt techmiljardären. Den ska få premiär innan årets slut.

Musk har uttryckt ilska över att den svarta skådespelaren Lupita Nyong’o gör rollen som Helena och över tidigare rykten om att transmannen Elliot Page övervägdes för en annan roll.