AI-videor sexualiserar muslimska kvinnor: ”Som en digital lynchning”

En muslimsk kvinna i indiska Kashmir ber under en festival, bilden är tagen i augusti 2025.

I Indien har det blivit allt vanligare att AI-genererade filmer och videor används för att trakassera muslimska kvinnor. Det rapporterar Al Jazeera.

Forskare har sett att många av klippen bygger på en grundidé där muslimska kvinnor framställs som undergivna och hinduiska män porträtteras som deras räddare. Muslimska män skildras som våldsamma eller moraliskt förkastliga.

Ofta är AI-klippen sexualiserande eller pornografiska. De tenderar att få extremt stor spridning, mer än andra kategorier av AI-genererat innehåll.

Samreen Ayoub, en frilansande modell, upptäckte att någon gjort ett fejkat nyhetsinslagsliknande klipp om hennes liv. En berättarröst sa felaktigt att hon ”sålt sin kropp” till hinduiska män och hennes bror pekades ut som hallick.

– Det kändes som digital lynchning, säger hon.