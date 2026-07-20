Myndighet varnar unga: AI-chattar kan bli offentliga

Över 50 procent av barn och unga pratar med AI om personliga eller intima problem. Trots det är det få som känner till risken att ens chattar kan bli offentliga när man använder gratisversionerna av chattbotar som Chat GPT, Gemini, Claude och Grok. Det varnar Integritetsskyddsmyndigheten IMY för, rapporterar DN.

Fler än 96 000 chattar har publicerats offentligt efter att användaren ”delat” chatten utan att veta att det innebär att den delas offentligt, förklarar it- och informationssäkerhetsspecialisten Petter Flink på myndigheten, för tidningen.

Tumregeln är att man inte bör dela information med AI om man inte känner sig bekväm med att vem som helst kan läsa informationen, skriver IMY i ett blogginlägg.