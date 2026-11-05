Grillborstar med stålborst är farliga och bör inte användas. Det slår Konsumentverket fast efter att ha testat 13 olika från sex svenska återförsäljare.

– Resultaten är anmärkningsvärt dåliga. De visar att den här typen av grillborstar kommer med en påtaglig risk för allvarliga personskador, säger Catrine Niiranen Tengqvist på Konsumentverket.

Flera allvarliga olyckor har inträffat i både Sverige och andra länder. Förra sommaren fick exempelvis 56-årige Henrik opereras akut efter att han städat grillen med stålborst innan han la på sina revbensspjäll. I tunntarmen hittade läkarna borststrån.

– Det är så stört hela grejen, sa han till Aftonbladet efter händelsen.