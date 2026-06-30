Myndigheter vet inte var 300 ebolasmittade är

Myndigheterna i Kongo-Kinshasa vet inte var omkring 300 personer som testat positivt för ebola befinner sig, rapporterar Guardian.

– Det här är något som oroar oss. Var finns de här människorna? säger Jean Kaseya, generaldirektör för Afrikanska smittskyddscentret CDC.

Uttalandet kommer samtidigt som WHO publicerat en prognos som uppskattar att omkring 8 210 personer kommer att ha smittats och 1 420 dött i mitten av september.

Utbrottet, som orsakas av ebolavarianten Bundibugyo, har hittills smittat 1 118 personer och lett till 291 dödsfall. Det är det största ebolautbrottet i Afrika sedan 2014–2016, då fler än 28 000 människor smittades och omkring 11 000 dog.