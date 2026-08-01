WHO: Ebolautbrottet förvärras i ”exceptionell” takt
Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa förvärras i ”exceptionell” takt, uppger Världshälsoorganisationen WHO enligt AFP.
Nu manar WHO till en markant utökning av sjukvårdsinsatserna.
I slutet av juli hade drygt 3 600 sjukdomsfall och 1 580 dödsfall bekräftats i landet, vilket innebär en dödlighet på 44 procent.
Ett vaccin mot varianten Bundibugyo håller på att utvecklas, och testades på en frivillig person för första gången förra veckan.
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