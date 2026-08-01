ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sjukvårdsarbetare i Bunia i östra Kongo-Kinshasa, i början av juli. (Dirole Lotsima Dieudonne /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

WHO: Ebolautbrottet förvärras i ”exceptionell” takt

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa förvärras i ”exceptionell” takt, uppger Världshälsoorganisationen WHO enligt AFP.

Nu manar WHO till en markant utökning av sjukvårdsinsatserna.

I slutet av juli hade drygt 3 600 sjukdomsfall och 1 580 dödsfall bekräftats i landet, vilket innebär en dödlighet på 44 procent.

Ett vaccin mot varianten Bundibugyo håller på att utvecklas, och testades på en frivillig person för första gången förra veckan.

Ebola har dödat över 15 000 personer i Afrika under de senaste 50 åren
AFP  · Ofta betalvägg
Grannlandet Uganda har fått bukt med utbrottet – är nu ebolafritt, enligt myndigheterna (28 juli)
apnews.com
Många sjukvårdsarbetare har gått i strejk på grund av utebliven lön (25 juli)
abcnews.com
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen