Våld i norra Kongo-Kinshasa förvärrar ebolaspridningen
Ebolaspridningen i provinsen Norra Kivu i Kongo-Kinshasa går nu snabbare än i sjukdomsutbrottets epicentrum Ituri, skriver Bloomberg.
Anledningen tros vara intensifierade strider i staden Beni, som försatt 25 000 människor på flykt och tvingat hjälporganisationer att begränsa sitt arbete. Dödligheten för de drabbade är också högre i norra Kivu än i andra delar av landet.
– Om vi inte agerar nu kommer samma sak som i Ituri hända även i norra Kiu, säger Alice Ribes, från den internationella räddningskommitténs ebolagrupp.
Totalt har nästan 3 000 personer bekräftats smittade av ebola i Kongo-Kinshasa, enligt Reuters.
Beni
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