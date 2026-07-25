Våld i norra Kongo-Kinshasa förvärrar ebolaspridningen

Sjukvårdspersonal sanerar en bil i Kongo-Kinshasa på torsdagen.

Ebolaspridningen i provinsen Norra Kivu i Kongo-Kinshasa går nu snabbare än i sjukdomsutbrottets epicentrum Ituri, skriver Bloomberg.

Anledningen tros vara intensifierade strider i staden Beni, som försatt 25 000 människor på flykt och tvingat hjälporganisationer att begränsa sitt arbete. Dödligheten för de drabbade är också högre i norra Kivu än i andra delar av landet.

– Om vi inte agerar nu kommer samma sak som i Ituri hända även i norra Kiu, säger Alice Ribes, från den internationella räddningskommitténs ebolagrupp.

Totalt har nästan 3 000 personer bekräftats smittade av ebola i Kongo-Kinshasa, enligt Reuters.