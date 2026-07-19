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En vårdarbetare vid en begravning av en misstänkt ebolasmittad person i maj. (Moses Sawasawa/AP/TT)
Ebolautbrottet

Forskaren: Ebola är brutalt och smärtsamt

Av Hannah Gustafsson
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Människor i Kongo-Kinshasa ”arbetar hårt” för att livet ska fortsätta och tro på en ljus framtid trots ebolautbrottet, säger Jo Trevor, som är forskare vid Oxfords universitet, till BBC.

– Det är faktiskt en riktigt brutal sjukdom. Den är ganska smärtsam och väldigt plågsam för familj och vänner, såväl som för personen som har den, säger hon.

Trevor har varit på plats i tre av Kongo-Kinshasas östra provinser där utbrottet är centrerat. Hon och hennes team har arbetat med frågor kring vatten och sanitet, något som är viktigt för att hindra smittspridningen. Det är samtidigt väldigt begränsat i landet.

Men Trevor vill också lyfta en annan sida av landet och berömmer både maten och naturen.

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