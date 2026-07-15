Över 2 000 fall av ebola bekräftas i Kongo-Kinshasa

En sjukvårdare i Bunia i östra Kongo-Kinshasa.

Över 2 000 människor bekräftas ha smittats av ebola i Kongo-Kinshasa. 754 personer har dött, rapporterar AFP.

Mörkertalet beräknas vara stort. WHO varnar för att utbrottet kan vara två till fyra gånger större än de bekräftade fallen antyder.

Enligt Läkare utan gränser (MSF) sprider sig utbrottet av ebolavarianten Bundibugyo snabbare än något tidigare utbrott.

”På mindre än fem veckor har antalet bekräftade fall tredubblats. Antalet dödsfall har mer än femdubblats”, skriver MSF i ett uttalande.