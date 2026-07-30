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Sjukvårdsarbetare i skyddskläder begraver ett ebolaoffer tidigare i sommar. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Antalet döda i Ebola ökar kraftigt Kongo-Kinshasa

Av Tor Gasslander
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Över 1 500 personer har dött i ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, enligt ny statistik som AP tagit del av.

Det innebär en ökning med 50 procent jämfört med för en vecka sedan.

Smittspårningen är fortfarande långt ifrån tillräckligt bra för att förhindra att fler människor insjuknar, enligt sjukvårdspersonal. Ytterligare 795 smittade vårdas på sjukhus. Det fullständiga antalet sjuka är för närvarande okänt.

95 procent av fallen hade behövt spåras för att förhindra spridning – siffran ligger på 78 procent
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Tre gånger så stora insatser behövs, enligt sjukvården
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