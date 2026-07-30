Antalet döda i Ebola ökar kraftigt Kongo-Kinshasa

Sjukvårdsarbetare i skyddskläder begraver ett ebolaoffer tidigare i sommar.

Över 1 500 personer har dött i ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, enligt ny statistik som AP tagit del av.

Det innebär en ökning med 50 procent jämfört med för en vecka sedan.

Smittspårningen är fortfarande långt ifrån tillräckligt bra för att förhindra att fler människor insjuknar, enligt sjukvårdspersonal. Ytterligare 795 smittade vårdas på sjukhus. Det fullständiga antalet sjuka är för närvarande okänt.